Cariri: onde fica, quais as cidades e o que fazer na região?

O Cariri é uma região situada no estado do Ceará, conhecida por sua rica cultura, tradições e belezas naturais. Conforme o Governo do Estado, a região recebe anualmente 2,5 milhões de visitantes, a maioria em busca do turismo religioso.

O Cariri também é um importante centro cultural, onde manifestações artísticas e folclóricas são preservadas e celebradas. O artesanato, especialmente o produzido por mestres como Espedito Seleiro, é uma expressão da identidade cultural do Cariri e uma ótima opção para quem busca levar um pedaço da região para casa.

Veja também Viagem Fortim: veja dicas de como chegar e o que fazer na cidade cearense Viagem Parque Nacional de Ubajara: tudo o que você precisa saber antes de ir

A geografia da região é marcada por serras, como a Chapada do Araripe, que oferece paisagens deslumbrantes e oportunidades para atividades ao ar livre, como trilhas e passeios ecológicos. Os rios e açudes da região também são pontos de lazer, proporcionando espaços para relaxamento e atividades recreativas.

A seguir, descubra como chegar na região e quais são os principais pontos turísticos.

Onde fica o Cariri

O Cariri é uma região localizada no sul do Ceará. Ela abrange uma série de municípios, incluindo Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Nova Olinda, Santana do Cariri, entre outros. A região é conhecida por sua rica cultura, tradições religiosas e belezas naturais, além de ser um importante centro de turismo no estado.

Como chegar no Cariri

Saindo de Fortaleza, a capital do Estado, há três maneiras principais de chegar ao Cariri: de avião, ônibus ou carro.

Avião : O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, também conhecido como Aeroporto Regional do Cariri, está localizado em Juazeiro do Norte. O voo direto tem duração média de 1h20.

: O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, também conhecido como Aeroporto Regional do Cariri, está localizado em Juazeiro do Norte. O voo direto tem duração média de 1h20. Ônibus: Já por via terrestre, uma opção é ir de ônibus. O trajeto é realizado pela empresa Guanabara e tem duração média de 11 horas até Juazeiro do Norte.

Já por via terrestre, uma opção é ir de ônibus. O trajeto é realizado pela empresa Guanabara e tem duração média de 11 horas até Juazeiro do Norte. Carro: Conforme o Google Maps, Juazeiro do Norte fica a 508km de Fortaleza e o trajeto de carro tem duração aproximada de 7h a 8h.

O que visitar na região

A região do Cariri oferece várias atrações interessantes. Em 2020, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) lançou a Rota Cariri, um roteiro turístico com 55 pontos de visitação distribuídos entre seis cidades.

Confira:

Assaré: Fundação Memorial Patativa do Assaré; Casa Patativa do Assaré na Serra de Santana; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Café da Mestra da Cultura Zenilda Ferreira; Artesanato em couro e literatura de cordel.

Legenda: Memorial Patativa do Assaré Foto: Antonio Rodrigues

Nova Olinda: Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri; Museu do Ciclo do Couro; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Oficina do Mestre Espedito Seleiro; Artesanato em couro e pedras; e Geossítio Ponte de Pedra.

Legenda: Ponte de Pedra, em Nova Olinda Foto: Antonio Rodrigues

Juazeiro do Norte: Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Santuário de São Francisco das Chagas; Santuário do Sagrado Coração de Jesus; Casarão do Horto; Fundação Memorial Padre Cícero; Luzeiro do Nordeste; Casa e museus dos mestres e mestras da cultura; Lira Nordestina; Centro de Cultura Popular Mestre Noza; Mercado Central; Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Padre Cícero; e Estátua do Padre Cícero.

Legenda: Colina do Horto em Juazeiro do Norte Foto: Toni Sousa

Santana do Cariri: Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens; Pontal da Santa Cruz; Casarão do Coronel Felinto Cruz; e Eurovile.

Legenda: Pontal da Santa Cruz, em Santana do Cariri Foto: Antonio Rodrigues

Crato: Museu de História do Crato; Museu de História Natural da Urca; Caldeirão da Santa Cruz do Deserto; Museu dos fósseis; Estátua de Nossa Senhora de Fátima; Casas e Museus dos mestres e mestras da cultura; Praça da Sé; Festival Expocrato (julho); Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira; Geopark Araripe; Chapada do Araripe; Cascata do Lameiro; e Parque Estadual Sítio Fundão (Geossítio Batateiras).

Legenda: Cascata do Lameiro, Crato Foto: Antonio Rodrigues

Barbalha: Igreja Matriz de Santo Antônio; Igreja de Nossa Senhora do Rosário; Festa de Santo Antônio; Centro Histórico; Engenho Tupinambá; Casas e museus dos mestres e mestras da cultura; Artesanato em couro, palha de bananeira e crochê; Arajara Park; Balneário Caldas; Sítio Pinheiros; Geossítio Riacho do Meio; e Teleférico.