Geoparque, Padre Cícero e casa do Patativa: Rota Cariri terá projeção internacional para turismo

Após sentir o forte impacto da pandemia da Covid-19, o setor do turismo se recupera, aos poucos, com a flexibilização das medidas sanitárias. Dentro desta retomada, uma atração a ser conhecida é a Rota Cariri, roteiro turístico desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur) — a quinta em território cearense —, que foi lançada no dia 3 de março de 2020, poucos dias antes da chegada do coronavírus.

Com 55 pontos de visitação, distribuídos em seis municípios (Assaré, Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Santana do Cariri), a expectativa da Setur é apresentar a Rota Cariri aos mercados nacional e internacional.

Legenda: Parque Estadual Sítio Fundão Foto: Antonio Rodrigues

Promoção

Na prática, a Rota Cariri se trata de um produto de divulgação, que além das feiras e eventos ligados ao turismo, promete ampla visibilidade nas redes sociais, revistas e outras plataformas. Com a flexibilização das medidas sanitárias, a Setur e o Condetur estarão se reunindo para pensar estas estratégias de promoção.

“Antes da pandemia, estávamos presentes em todas as feiras nacionais e internacionais de turismo. Precisamos dessa divulgação e não é barato”, detalha Júnior Feitosa.

Legenda: Memorial Patativa do Assaré Foto: Antonio Rodrigues

As 5 rotas turísticas do Ceará são:

Rota Mirante da Ibiapaba: Viçosa do Ceará; Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Ipu, Carnaubal e Croatá;

Rota das Emoções: Jijoca de Jericoacoara, Barroquinha, Camocim, Chaval e Cruz;

Roda Verde do Café: Mulungu, Guaramiranga, Pacoti e Baturité;

Rota das Falésias: Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí

Rota Cariri: Assaré, Nova Olinda, Juazeiro do Norte, Santana do Cariri, Crato, Barbalha

Conhecendo a Rota Cariri

Os 55 pontos de visitação da Rota Cariri estão, segundo a Setur, prontos estruturalmente para receber turistas. São eles:

Assaré : Fundação Memorial Patativa do Assaré; Casa Patativa do Assaré na Serra de Santana; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Café da Mestra da Cultura Zenilda Ferreira; Artesanato em couro e literatura de cordel.

: Fundação Memorial Patativa do Assaré; Casa Patativa do Assaré na Serra de Santana; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Café da Mestra da Cultura Zenilda Ferreira; Artesanato em couro e literatura de cordel. Nova Olinda: Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri; Museu do Ciclo do Couro; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Oficina do Mestre Espedito Seleiro; Artesanato em couro e pedras; e Geossítio Ponte de Pedra.

Fundação Casa Grande - Memorial do Homem Kariri; Museu do Ciclo do Couro; Casa e museus dos mestres e mestras da Cultura; Oficina do Mestre Espedito Seleiro; Artesanato em couro e pedras; e Geossítio Ponte de Pedra. Juazeiro do Norte: Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Santuário de São Francisco das Chagas; Santuário do Sagrado Coração de Jesus; Casarão do Horto; Fundação Memorial Padre Cícero; Luzeiro do Nordeste; Casa e museus dos mestres e mestras da cultura; Lira Nordestina; Centro de Cultura POpular Mestre Noza; Mercado Central; Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Padre Cícero; e Estátua do Padre Cícero.

Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Santuário de São Francisco das Chagas; Santuário do Sagrado Coração de Jesus; Casarão do Horto; Fundação Memorial Padre Cícero; Luzeiro do Nordeste; Casa e museus dos mestres e mestras da cultura; Lira Nordestina; Centro de Cultura POpular Mestre Noza; Mercado Central; Associação dos Artesãos da Mãe das Dores do Padre Cícero; e Estátua do Padre Cícero. Santana do Cariri: Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens; Pontal da Santa Cruz; Casarão do Coronel Felinto Cruz; e Eurovile.

Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens; Pontal da Santa Cruz; Casarão do Coronel Felinto Cruz; e Eurovile. Crato: Museu de História do Crato; Museu de História Natural da Urca; Caldeirão da Santa Cruz do Deserto; Museu dos fósseis; Estátua de Nossa Senhora de Fátima; Casas e Museus dos mestres e mestras da cultura; Praça da Sé; Festival Expocrato (julho); Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira; Geopark Araripe; Chapada do Araripe; Cascata do Lameiro; e Parque Estadual Sítio Fundão (Geossítio Batateiras).

Museu de História do Crato; Museu de História Natural da Urca; Caldeirão da Santa Cruz do Deserto; Museu dos fósseis; Estátua de Nossa Senhora de Fátima; Casas e Museus dos mestres e mestras da cultura; Praça da Sé; Festival Expocrato (julho); Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira; Geopark Araripe; Chapada do Araripe; Cascata do Lameiro; e Parque Estadual Sítio Fundão (Geossítio Batateiras). Barbalha: Igreja Matriz de Santo Antônio; Igreja de Nossa Senhora do Rosário; Festa de Santo Antônio; Centro Histórico;Engenho Tupinambá; Casas e museus dos mestres e mestras da cultura; Artesanato em couro, palha de bananeira e crochê; Arajara Park; Balneário Caldas; Sítio Pinheiros; Geossítio Riacho do Meio; e Teleférico.

Legenda: Ponte de Pedra, em Nova Olinda Foto: Antonio Rodrigues

Roteiros individuais de 3 dias ou mais

Apesar da indicação destes mais de 50 pontos, o presidente da AGTURC explica que esta proposta é para divulgar todas as possibilidades para roteiros personalizados . “É a institucionalização da Rota Cariri”, destaca. Cada guia de turismo apresenta seus pacotes individuais que, em média, apresentam um roteiro de três dias.

“Isso num proveito regular, de visitas, principalmente de geossítios e cultural de seu entorno. Para um viagem mais satisfatória, onde aproveita atrativos como rapel, balneário, leva um pouco mais de tempo”, detalha Rodrigo.

Legenda: Museu de paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri Foto: Antonio Rodrigues

Conhecendo o Cariri

O guia de turismo Neyson Nascimento, por exemplo, sugere que o passeio de três dias comece por Missão Velha, cidade que, apesar de não fazer parte da Rota Cariri, possui dois geossítios ligados do Geopark Araripe: a Floresta Petrificada e a Cachoeira de Missão Velha. O primeiro lugar fica no Sítio Olho D’água Comprido, a 6 km da sede do município, e possui troncos fósseis com aproximadamente 145 milhões de anos.

De lá, o visitante segue até o outro geossítio, a Cachoeira de Missão Velha, cartão-postal da cidade, distante 11 km da Floresta Petrificada. Formada pelo Rio Salgado, conta com três quedas-d’água com aproximadamente 12 metros de altura.

Além da beleza, há aspectos geológicos importantes como a sua rocha sedimentar de arenito da formação Cariri, com aproximadamente 420 milhões de anos. A estrutura também preserva icnofósseis, que são vestígios da atividade vital de antigos organismos, neste caso, invertebrados aquáticos.

O próximo destino é Barbalha, que fica a 22 quilômetros de Missão Velha. Lá, além das ruínas dos engenhos que tornaram a economia açucareira importante no Cariri, o Centro Histórico é o que possui os casarões mais bem preservados da região.

Outro aspecto importante são as riquezas naturais. Além de trilhas e balneários no sopé da Chapada do Araripe, é possível conhecer o Parque Municipal Riacho do Meio, que fica a cerca de sete quilômetros do centro da cidade.

Legenda: Colina do Horto em Juazeiro do Norte Foto: Toni Sousa

No segundo dia, o visitante pode conhecer a cidade de Juazeiro do Norte, que tem como principais atrativos a religiosidade em torno do Padre Cícero e a cultura popular.

A Rota Cariri indica os principais templos religiosos, que são próximos um dos outros, os museus, que estão na região central da cidade, além da Lira Nordestina (mais importante gráfica de literatura de cordel do país, o Centro de Cultura Popular Mestre Noza, onde se destaca o artesanato em madeira, e a Associação dos Artesãos de Mãe das Dores, que reúne mulheres que trabalham com a palha.

Legenda: Rota Cariri Foto: Divulgação

Como a maioria destes locais estão próximos um do outro, uma manhã, segundo Neyson, é suficiente para conhecer a maioria deles, além, claro, da estátua do Padre Cícero, cartão-postal de Juazeiro do Norte. Ao seu lado, inclusive, está o casarão onde funciona seu Museu Vivo e, a poucos metros dali, ainda permanece de pé o muro da guerra de 1914, episódio conhecido como “Sedição de Juazeiro”.

Na cidade vizinha, Crato, que fica a cerca de 35 minutos da Estátua do Padre Cícero, os amantes de aventura têm um número incontável de trilhas à sua disposição. Uma delas é o geossítio Batateiras, que está dentro do Parque Estadual do Sítio Fundão.

Com cerca de 93 hectares, a unidade de conservação detém as ruínas de um antigo engenho ainda movido a tração animal. Além disso, dispõe de uma rara casa de andar feita toda de taipa. Lá, é cortado pelo Rio Batateiras.

Ainda no Crato, há a Cascata do Lameiro, também formada pelo Rio Batateiras. Uma queda d’água de oito metros de altura, com uma área de 2,5 metros de profundidade, é ideal para quem quer relaxar. Aberto ao público e próximo do Centro da cidade, atrai muitas pessoas nos fins de semana.

O último dia pode ser dedicado aos municípios do chamado “Cariri Oeste”, como Nova Olinda, Santana do Cariri e Assaré. Em Nova Olinda, antes mesmo de chegar em sua sede, nas margens da CE-292 há o geossítio Ponte de Pedra — formação rochosa natural que lembra uma ponte. Acredita-se que a estrutura tenha 96 milhões de anos.

Legenda: Cascata do Lameiro, Crato Foto: Antonio Rodrigues

Já no Centro de Nova Olinda, está a Fundação Casa Grande – Memorial Homem Kariri, que funciona como um centro arqueológico da região, reunindo em seu acervo diversos artefatos dos povos originários. Próximo a ele fica o Museu de Couro e ateliê do artesão Espedito Seleiro.

A 17 minutos dali fica Santana do Cariri, onde está o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que conta com um dos mais importantes acervos de fósseis do período Cretáceo do mundo. No mesmo município ainda há três geossítios, Pedra Kariri, Parque dos Pterossauros e Pontal da Santa Cruz. Este último oferece uma vista panorâmica do Cariri e da Chapada do Araripe.

Legenda: Caldeirão da Santa Cruz do Deserto Foto: Antonio Rodrigues

Outros atrativos

Quem ainda quiser se aventurar um pouco mais e estender a estadia, em Santana do Cariri tem a trilha para o Vale dos Buritis ou Vale dos Azedos, com 5,6 quilômetros de extensão. Lá, há um mirante para o vale de Santana do Cariri e, descendo a encosta, encontra um ponto ideal para o banho.

A terra de Patativa do Assaré fica a cerca de uma hora de Santana do Cariri. Apesar da distância, os principais pontos sugeridos na Rota do Cariri estão próximos, como a Fundação Memorial que reúne objetos pessoais do poeta popular, os artesãos de couro e o Café da Mestra da Cultura Zenilda Ferreira, que tem em sua tradição a culinária regional.

Um pouco mais distante, a cerca de 15 quilômetros, fica a casa que pertenceu a Patativa, na Serra de Santana, onde ainda encontram-se seus familiares.

Na mesma viagem, o visitante pode aproveitar para conhecer Altaneira, que fica a cerca de meia-hora de viagem de Assaré. A pequena cidade se destaca pelo turismo de aventura, sobretudo pelas trilhas e a Pedra dos Dantas, no Sítio Taboca, um paredão de pedra de mais de 15 metros de altura, ideal para a prática do rapel.

Legenda: Casa de Patativa do Assaré Foto: Antonio Rodrigues

Perspectiva

Após o retorno das atividades de turismo, há pouco mais de três meses, a AGTURC enxerga que a procura é 70% menor que em 2019, cenário anterior à pandemia. Na visão do guia de turismo Neyson Nascimento, muitos turistas ainda estão com medo de viajar, mas acredita que isso mudará nos próximos meses. “Já venho recebendo contatos e contratações de visitantes de outros estados”.

Antes da pandemia, Neyson chegava a atender dez agendamentos de grupos de turistas em um mês. Todos de outros estados. No entanto, hoje, acredita que isso acontece uma vez a cada dois meses. “É meio complicado, porque não é uma coisa estável”, justifica. Diferente da vinda de pesquisadores, que têm sido mais frequentes. “Nisso já há uma procura maior pelo território do Geopark”.

Legenda: Parque Estadual Sítio Fundão Foto: Antonio Rodrigues

Impacto da pandemia

A primeira ação de divulgação após os 18 meses de suspensão, por causa da pandemia, aconteceu em outubro na 48ª edição da ABAV Expo & Collab, realizada no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional).

Reunindo 184 marcas expositoras, o evento é o mais importante da América Latina, concentrando agências nacionais e internacionais.

Legenda: Pontal da Santa Cruz, em Santana do Cariri Foto: Antonio Rodrigues

Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo Regional do Cariri (Condetur), o empresário Júnior Feitosa, explica que a pandemia pegou todos de surpresa e interrompeu o trabalho de marketing que seria desenvolvido em cima da Rota Cariri.

Júnior Feitosa Presidente do Condetur Uma das grandes conquistas foi ter esse investimento do Governo do Estado e infelizmente o turismo foi o primeiro setor a parar e agora que está retornando de forma gradual”

“A pandemia fez nosso trabalho estagnar e a Rota Cariri não foi trabalhada. O Cariri estava no caminho certo, justamente pelo trabalho do Condetur nos últimos dois anos, num esforço de participar de feiras e eventos e isso despertou o Estado”, avalia o presidente da Associação dos Guias de Turismo da Região do Cariri (AGTURC), Rodrigo Marques da Hora.

Legenda: Museu de paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri Foto: Antonio Rodrigues

Mais informações:

Geopark Araripe

Sede: Rua Carolino Sucupira, S/N, Crato

Site: geoparkararipe.urca.br

Telefone: (88) 3102.1237

Associação dos Guias de Turismo da Região do Cariri (AGTURC)

Instagram: @agturc

Telefone e WhatsApp: (88) 99925-1515