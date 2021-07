Idoso desaparecido há dois dias em Cariré, interior do Ceará, é encontrado nesta terça-feira (13)

Um idoso de 63 anos que desapareceu na zona rural de Cariré, município da região Norte do Ceará, no último domingo (11), foi encontrado nesta terça-feira (13) após dois dias de buscas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi localizado a 6 km de sua residência.

Debilitado e com quadro de desidratação, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cariré. De volta para casa, o senhor foi recebido com emoção por familiares e vizinhos na localidade de Boa Esperança.

Segundo informações de parentes, o idoso tem problemas neurológicos. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas começaram ainda no domingo, quando os familiares perceberam que o homem não estava em casa.

Nesta terça-feira, as diligências contaram com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de cães farejadores, que encontraram o idoso perdido durante a tarde.