Final do BBB 21 terá shows dos ex-participantes Karol Conká, Pocah, Projota e Rodolffo

A grande final do Big Brother Brasil (BBB) 21 trará de volta rostos conhecidos do elenco como atrações. os ex-participantes "Camarote", Karol Conká, Projota, Rodolffo (com Israel) e a recém-eliminada Pocah farão shows na próxima terça-feira (4).

Festa acontece diretamente do gramado da "casa mais vigiada do Brasil", de onde, inclusive, pela primeira vez na história do BBB, Tiago Leifert apresentará a final. Os finalistas poderão acompanhar tudo.

Atualmente, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto e Juliette ainda estão na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão. Fiuk já é finalista após ganhar prova, enquanto o trio restante está no último paredão, que terá eliminado decidido no próximo domingo (2).

Retorno

Ao Gshow, Karol Conká, que saiu do BBB 21 com recorde de rejeição de 99,17% e está se reerguendo após o "cancelamento", a oportunidade é de retornar a um local marcante.

"Voltar à casa do BBB é revisitar um momento de vida que, como alguns outros – deixar a casa dos pais, lançar o primeiro disco, se tornar mãe –, marca um antes e um depois na minha história. Foi o início de um processo de conquista de mais autoconhecimento e maturidade na forma de me relacionar com circunstâncias emocionalmente desafiadoras", conta a rapper.

Já Projota, o 6º eliminado do reality, comenta que não sabe "se o coração vai aguentar". "Estou bastante empolgado por esse dia, que representa muito pra mim. Tenho certeza de que vai ser uma apresentação que eu nunca vou esquecer", conta.

Pocah, eliminada nessa quinta-feira (29) e 5º lugar no programa, relata que vai realizar mais um sonho. "Voltar cantando, levando o meu trabalho, é algo que me deixa sem palavras. Fui surpreendida com essa notícia maravilhosa quando saí da casa e amei saber. Para mim é um presente. Quero fazer algo bem especial", desabafa.

O sertanejo Rodolffo, nono eliminado do programa, que se apresentará com seu parceiro Israal, diz que sempre quis se apresentar no BBB.

"Inesperadamente recebi o convite para participar desta edição, aconteceu tudo o que aconteceu e eu fico sem palavras para expressar o tamanho da felicidade de poder cantar, ao vivo, na final do reality. A gratidão a Deus, ao BBB e ao público é incalculável", diz.