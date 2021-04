Fiuk ganha prova no BBB 21 e garante vaga na final do programa

O participante Fiuk ganhou a última prova do BBB 21 e garantiu vaga na final do programa, na manhã desta sexta-feira (30). Em mais de dez horas de dinâmica, o brother resistiu ao vento, a água e ao giro de uma máquina. Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette disputam votos no paredão.

Na prova de resistência, os participantes precisaram aguentar ficar em pé e agarrados em batons gigantes que ficavam rodando contra água e vento.



A influenciadora digital Camilla de Lucas foi a primeira a desistir da prova com pouco mais de uma hora na disputa. Ela até vomitou e precisou deixar a dinâmica nos braços de um dummie.

Depois de seis horas de prova, a paraibana Juliette foi a segunda confinada a deixar a prova que garantia vaga na final do BBB 21. Ao deixar área da dinâmica, ela foi elogiada pelos demais confinados.

Em vários momentos da prova, durante a madrugada, Gilberto reclamou de forte tontura e de frio. Pela manhã, GIlberto desistiu da dinâmica. Fiuk chorou no gramado da casa ao sair vencedor da disputa.

Além da vaga na final do reality, o vencedor da prova ganhou uma viagem para Nova Iorque com acompanhante, além de R$ 24 mil para gastar como quiser nos EUA..