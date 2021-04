Pocah é eliminada do BBB 21 com 73,16% dos votos

Com 73,16% dos votos, Pocah foi eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21 em paredão decidido na noite desta quinta-feira (29). A cantora disputou a penúltima berlinda do reality show com Camilla de Lucas e GIlberto. Enquete do Diário do Nordeste adiantou a eliminação.

Camilla de Lucas teve 11,9% dos votos do público e Gil, 14,94%. A dupla garantiu lugar no top 4 do programa.

A última prova do BBB 21 acontece ainda nesta quinta-feira. O primeiro finalista do programa será decidido e o último paredão da edição será formado. Final acontece na próxima terça-feira, 4 de maio.

Trajetória de Pocah

Legenda: 16º paredão do BBB 21 foi decidido nesta terça Foto: Reprodução/TV Globo

A carioca Pocah, do time "Camarote", teve trajetório conturbada no reality. Mesmo com problemas de confiança e abalada pela eliminação de diversos aliados, com o último sendo Arthur, na última terça-feira (27), a cantora de funk garantiu o 5º lugar no BBB 21.