BBB 21 terá programa do 'Dia 101' com a presença de brothers no confinamento; confira detalhes

Para quem já está saudoso com o fim do BBB 21, a notícia é positiva. Além dos 100 dias de confinamento, que se encerram com a grande final na próxima terça-feira (5), os brothers voltarão à casa mais vigiada do Brasil para um especial no dia 8 de maio.

"E se eu te falar que o Big dos Bigs terá um dia a mais?", diz a publicação oficial do reality show nas redes sociais. No tal 'dia 101', os ex-participantes da 21ª edição entrarão no confinamento mais uma vez, mas só por algumas horas, com muita nostalgia.

Segundo a Rede Globo, durante a passagem eles poderão definir quais os lugares prediletos da casa do programa, conversar com os eliminados e até mesmo fazer pausa para relembrar dos principais acontecimentos deste ano.

Legenda: Na publicação, fãs do programa lembraram que Bil Araújo não deve comparecer, já está no 'No Limite' Foto: reprodução/BBB

O momento, claro, será conduzido pelo apresentador Tiago Leifert, que vai comandar a edição especial do programa direto dos estúdios da emissora. Na ocasião, ele deve conversar com os brothers e pontuar o sucesso de 2021.

A organização do programa reforça que o encontro é algo inédito. Em nenhuma das outras edições passadas, os eliminados pelo voto do público puderam retornar ao confinamento mesmo após o fim da edição.

Lavagem de roupa suja no BBB 21?

Ainda que o retorno à casa seja algo novo, o encontro entre os confinados ao fim da edição já foi algo realizado pela equipe de Boninho, principal diretor do formato.

Em anos anteriores, o 'Lavanderia BBB' era o grande responsável por reunir as personalidades para discutir os principais acontecimentos da competição. A reunião, sem dúvidas, acabava em risadas e discussões diretas entre aliados e desafetos.

Em um palco, os ex-integrantes da atração televisiva assistiam aos vídeos gravados e tiravam satisfação "cara a cara" com os demais colegas. Tenso, não? Ainda assim, não existem informações se essa dinâmica será realizada este ano.