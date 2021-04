Festa no BBB 21 é marcada por paquera, declarações de amizade e receios do paredão

Os cinco últimos participantes do BBB 21 ganharam uma festa com muito samba e pagode, na noite de quarta-feira (28). Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto, Juliette e Pocah tiveram momentos marcados por declarações amorosas e sobre o próximo eliminado no paredão.

Fiuk e Juliette tiveram clima de paquera. O ator até tentou conquistar um beijo da paraibana, mas ela desviou e disse: "Deus me defenderai dessa tentação". Ele teve crise de ciúme após flagrar um selinho entre a sister e Gilberto.

Camilla de Lucas, uma das emparedadas, aproveitou o momento para fazer declaração de amizade para Juliette: “se eu sair, vou torcer para você”. A influenciadora digital também trocou declarações com Gilberto. Os dois conversaram sobre a proximidade da final do reality e aproveitaram para demonstrar a admiração que sentem um pelo outro.

Legenda: Fiuk chorou e Gilberto consolou ator em festa Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda na confraternização, a funkeira Pocah aproveitou para deixar claro que a amizade entre ela e os brothers não vai ficar apenas no reality. "Depois vai ser só saudade. Depois a gente se encontra", disse a cantora.

Em gestos de afeto, Gilberto e Fiuk também reforçaram a amizade. “Eu torço muito por você”, declarou o pernambucano ao paulista. “Obrigada por estar comigo nessa jornada. Nunca vou esquecer, nunca”, agradeceu o ator.

Paredão nesta quinta-feira

Gilberto, indo ao sexto paredão, declarou depois da festa se sentir tranquilo com a proximidade do paredão. “Eu estou calmo, tenho esperança”, disse o doutorando em economia.

Já Camilla de Lucas, emparedada pela segunda vez, revelou ansiedade em saber se continuará na casa. “Meu objetivo é ir para a final. Eu planejei estar na final, trouxe roupa final. Não quero só voltar do paredão, eu quero ser um dos favoritos”.