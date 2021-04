Enquete BBB 21: Camilla de Lucas, Gil ou Pocah? Vote em quem você quer fora da casa

Camilla de Lucas, Gil e Pocah estão no 16º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado ao vivo na noite desta terça-feira (27).

Juliette, que ganhou a última prova do líder da temporada, indicou a cantora para a berlinda. Esta, por sua vez, salvou Fiuk. Assim, a influenciadora digital e o doutorando em Economia foram automaticamente para a noite de eliminação.

Vote:

Entenda a dinâmica

Prova do líder;

Líder indicou um dos participantes ao paredão;

Indicado do líder salvou um dos competidores. Ele tinha três opções na casa;

Com um salvo, os outros dois confinados foram automaticamente para a berlinda.

Prova do líder

Logo após a eliminação de Arthur, que saiu com 61,34% dos votos, em um paredão com Camilla de Lucas e Pocah, os participantes disputaram a Prova do Líder, que exigiu a sorte dos competidores.

Eles tinham que escolher um dos modelos de celular da marca patrocinadora e um número que estava no telão. Uma mensagem surgia na tela informando se eles ficavam ou saíam da Prova do Líder.

Prêmios

Quem vencesse, além do poder supremo, ganharia os aparelhos e R$ 10 mil. Juliette, levou a sorte grande nesta vez. A paraibana escolheu Camilla de Lucas e Gil para o Vip. Os demais ficaram na Xepa.

Na sequência, Juliette colocou Pocah no paredão, e a cantora salvou Fiuk da berlinda. Assim, Camilla de Lucas e Gil foram automaticamente para a noite de eliminação.