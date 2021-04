Arthur é eliminado do BBB 21 com 61,34% dos votos

O participante Arthur Picoli foi o 14º eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta terça-feira (27). O crossfiteiro levou 61,34% dos votos do público e deixou em reality após anúncio de Tiago Leifert. Agora, somente cinco participantes restam na casa.

Enquete do Diário do Nordeste, que teve resultados apertados, apontava Camilla de Lucas como a eliminada da semana. A digital influencer, no entanto, acabou ficando em segundo lugar na votação do público do reality, com 30,77%. Pocah, a outra participante emparedada levou 7,89% dos votos.

Nova prova do líder e mais uma formação de paredão ocorrem no programa ainda nesta terça, dando início a mais uma supersemana de votações e eliminações. No próximo domingo (2), o top 3 que disputa a final no dia 4 de maio será conhecido.

Trajetória de Arthur no BBB 21

Natural da pequena cidade de Conduru, no Espírito Santo, Arthur marcou sua história no BBB 21 por ser recordista de paredões, saindo em seu sétimo, e também de votos recebidos no confessionário (31), resultados de suas diversas desavenças. O brother também recebeu diversos castigos do monstro.

Apesar das estatísticas ruins, Arthur ganhou a prova do líder duas vezes.

A narrativa de maior destaque foi criada pelo relacionamento conturbado com a participante Carla Diaz, além de sua amizade fiel com o rapper Projota.