Camilla de Lucas será a 14ª eliminada do BBB 21, aponta resultado acirrado da enquete do Diário

A influenciadora Camilla de Lucas deve ser eliminada com cerca de 37,6% dos votos do paredão desta terça-feira (27) no BBB 21, conforme aponta o resultado final da enquete do Diário do Nordeste.

A votação, que deve ser apertada, pode até mesmo resultar em uma virada nos números durante a exibição ao vivo do programa. Isso porque Arthur Picoli, um dos emparedados da semana, surge com 31,4% das intenções de voto, ainda segundo a enquete.

VEJA O RESULTADO:

Legenda: Votação foi acirrada Foto: Reprodução

Enquanto isso, a cantora Pocah, que completa a berlinda do reality, recebeu 31% dos votos dos leitores do Diário do Nordeste. Sendo assim, deve ficar em terceiro lugar para a possibilidade de eliminação.

Ao todo, mais de 114 mil votos foram computados no levantamento até o início da noite desta terça-feira (27). No entanto, vale lembrar, o resultado mostrado nesta matéria não interfere na saída definitiva de um participante do Big Brother Brasil.

Formação de paredão

A carioca Camilla de Lucas acabou na disputa pela preferência do público no último domingo (25), logo após a eliminação de Viih Tube do jogo.

A influenciadora foi indicada pelo líder Gilberto, que utilizou como argumento o fato de a jovem nunca ter passado pela experiência do paredão em cerca de três meses de competição.

Legenda: Gilberto já havia falado para Camilla da possibilidade de indicá-la ao paredão Foto: reprodução/Gshow

"A gente precisa passar por esse processo", afirmou o pernambucano, deixando claro que Camilla já havia sido informada das intenções de jogo.

Completando mais uma das dinâmicas da super semana, Arthur e Pocah, os mais votados pela casa, foram ao paredão sem chance de 'Bate e Volta'.