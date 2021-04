Juliette ganha elogio no BBB 21 de Arthur e chora por decepção com Gilberto em dinâmica

Na reta final do BBB 21, os participantes do reality tiveram uma noite diferente nesta segunda-feira (26). O tradicional jogo da discórdia foi substituído por uma dinâmica amigável. O problema é que elogios entre os confinados geraram ciúmes e lágrimas, no caso de Juliettte.

Os confinados tiveram de escolher uma qualidade que eles não tinham, mas que viam em qualquer um deles e gostaria de roubar para si. Logo após a dinâmica de declarações, Juliette chorou isolada na área externa da casa.

Um tempo depois, a sister revelou ter ficado com "ciuminho" por Gilberto não ter citado uma qualidade dela — o pernambucano falou de Fiuk.

Legenda: Camilla de Lucas pediu desculpas por ausência com Juliette Foto: Reprodução/TV Globo

"Realmente esperava mais em relação a mim", disse a sister. A discussão de relacionamento entre os nordestinos continuou e a paraibana falou sobre o comentário que recebeu do instrutor de crossfit: "meus dois amigos não falaram sobre mim. E o Arthur, meu adversário, falou".

Gilberto explicou que ele respondeu à pergunta que Tiago Leifert fez. “A pergunta é: o que mais me faltou no jogo. E o que mais faltou foi calma. Eu queria ter mais calma”, declarou o pernambucano.

A paraibana apontou a mesma insatisfação com Camilla de Lucas — que também citou Fiuk na dinâmica ao vivo. A influenciadora justificou atitude, mas Juliette apontou: "Arthur é meu único amigo".

Em seguida, Camilla de Lucas pediu desculpas é disse: "eu lembrei de uma coisa! Você é mais inteligente do que eu".