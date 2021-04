Camilla de Lucas deve ser a próxima eliminada do BBB 21, aponta parcial de enquete do Diário

Camilla de Lucas deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21, segundo aponta parcial de enquete realizada pelo Diário do Nordeste, que tem votação acirrada. Até as 17h desta segunda-feira (26), a influenciadora digital, que enfrenta Pocah e Arthur no paredão, tinha 35% de rejeição.

A cantora Pocah aparece logo atrás de Camilla, com 34,6% dos votos. Arthur está em terceiro lugar, com possibilidade de também ficar na casa, com 30,4% dos votos.

Mais de 80 mil votos haviam sido computados até a hora e o dia mencionados. Vale salientar que esta enquete não interfere no resultado oficial, que será divulgado ao vivo na TV Globo na terça (27).

Formação de paredão

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah foram indicados ao paredão, na noite deste domingo (25). O líder Gilberto escolheu a influenciadora digital para ser emparedada pela primeira vez. Em contragolpe, ela "puxou" Pocah. O instrutor de crossfit acabou indo à berlinda em voto aberto da casa.