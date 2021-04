Viih Tube chama Ana Maria Braga de 'tia' e desagrada apresentadora

A youtuber Viih Tube participou do programa "Mais Você", na manhã desta segunda-feira (26). No final do programa, Ana Maria Braga cobrou da participante — eliminada do reality com 96,69% — um grau de parentesco como ela fez com outros brothers no BBB 21. A apresentadora foi chamada de "tia" e esboçou reação negativa.

Ana Maria Braga apresentou no programa um vídeo com os diversos graus de parentescos dado por Viih Tube aos participantes do BBB 21. No final da entrevista ela questionou: "o que eu sou na sua família? Sabe Deus".

A youtuber respondeu: "você pode ser uma tia". Ana Maria retrucou e comentou com humor: "tia é horroroso". A participante do BBB 21 concorda: "tia é uó mesmo".

Encontro com namorado

Na entrevista, Viih Tube esclareceu por que chorou e respondeu "não tá tudo bem" ao reencontrar o namorado, o influenciador Bruno Magrina, na madrugada desta segunda-feira. Na ocasião, ele recebeu a sister no quarto do hotel em que ela está hospedada no Rio de Janeiro.

"Cadê minha jogadora?", comentou ele, que a abraça e reclama de saudades. O rapaz então chorou e revelou que "está tudo bem", mas Viih Tube respondeu com "não tá".

De cara, Viih Tube, confessou para Ana Maria Braga um momento íntimo com o namorado. "Não dormi, mas tomei banho pelada com meu namorado!", disse ela sobre a sua primeira noite fora do confinamento.

Relação com Juliette

Viih Tube também foi questionada sobre a sua amizade com Juliette, para quem, segundo ela, vai a sua torcida: "Eu aprendi muita coisa com ela lá dentro. Nossa história teve muitos altos e baixos, nossa amizade ficou um pouco tóxica...", lembrou Viih Tube, dizendo que o distanciamento entre as duas melhorou a amizade delas.

"Ela era muito madura para mim, e eu era muito imatura para ela", contou Viih Tube. Ana Maria também mostrou à youtuber que a paraibana tem mais seguidores nas redes sociais do que ela, que entrou na casa famosa pelos milhões de fãs que a seguem na internet.

"Ela não vai nem acreditar, ela vai ter um treco! Ela e o Gilberto vão ficar loucos! Eu fiquei muito feliz por ela, porque eu sei que ela merece", disse Viih Tube.

Banhos em banheiro reservado

Viih Tube foi bem aberta quanto aos banhos na casa. Ela ficou sabendo dos memes criados na internet sobre ela "não gostar de água" ainda pela noite no "Bate Papo BBB" com Ana Clara.

Na entrevista, a youtuber disse tomar banho no banheiro reservado da casa. "Era uó tomar banho naquela casa com todas as câmeras te olhando, mas eu tomava banho sim no banheiro reservado com sabonete íntimo".