Após não serem eliminados no paredão do BBB 21 deste domingo (25), Gil e Fiuk comemoraram a permanência na casa pulando sem roupa na piscina. Os brothers haviam prometido, ao longo da semana, que, caso não fossem eliminados, festejariam pelados.

Salvos no reality com a eliminação de Viih Tube, eles saíram do quarto do líder sem roupas e sem microfone e pularam na piscina, sob olhares de Camilla, Pocah e gargalhadas de Juliette. A advogada e maquiadora brincou com a situação: "Eu não tô vendo isso, não!" E continuou: "Quem juntou Fiuk com esse povo?"

Na corrida entre o cômodo do líder e a piscina os dois pararam para trocaram um selinho antes de se jogarem na água. Gil escondeu as partes íntimas com as mãos, e o ator se cobriu com um chapéu. O filho do cantor Fábio Jr. mandou um recado: "Vai BBB! Brigaduu! Pai, te amo".

Não demorou para o assunto ficar entre os mais comentados nas redes sociais com a #giuk e muitos posts sobre o futuro dos brothers depois do selinho.

Foto: reprodução

A euforia e a surpresa tomou de conta dos internautas.

Foto: reprodução

Formação de paredão

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah foram indicados ao paredão, na noite deste domingo. O líder Gilberto escolheu a influenciadora digital para ser emparedada pela primeira vez. Em contragolpe, ela "puxou" Pocah. O instrutor de crossfit acabou indo à berlinda em voto aberto da casa.