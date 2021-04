Enquete BBB 21: Arthur, Camilla de Lucas ou Pocah? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, Camilla de Lucas e Pocah foram indicados ao paredão, na noite deste domingo (25). O líder Gilberto escolheu a influenciadora digital para ser emparedada pela primeira vez. Em contragolpe, ela "puxou" Pocah. O instrutor de crossfit acabou indo à berlinda em voto aberto da casa.

"A gente precisa passar por esse processo", explicou Gilberto pela indicação em Camilla de Lucas. O brother já havia conversado com a sister sobre a possível indicação durante a tarde deste domingo.

"Sexta vez que estou aqui com vocês, pedindo para continuar. Estou extremamente honrado, peço muito para ficar. Quero Top 5, Top 4, quero ir para a Final", declarou Arthur.

A novata nos paredões Camilla de Lucas declarou: "Entrei aqui, me joguei sim, não tive medo. Se cheguei aqui foi por mérito. Quero muito ficar. Conto com vocês para chegar na Final. Vim sem medo e eu mereço".

A funkeira Pocah pediu ajuda do público em mais um paredão. "Brasil, mais uma vez eu conto muito com todos vocês. Isso aqui é um sonho para mim. Conto com vocês quero ficar. Isso aqui é todo mundo. Difícil chegar aqui mas quero ficar, por favor".