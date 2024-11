Rafa Uccman admite afastamento de Gkay e fala de rompimento de Lucas Guedez com a influenciadora

Rafa Uccman participou, na segunda-feira (27), do programa “De frente com Blogueirinha”, e admitiu que está afastado da influenciadora digital Gkay, além de ter confirmado que Gessika brigou com Lucas Guedez. Os três eram muito próximos, e a briga sempre causou muito burburinho nas redes sociais,

Rafa explicou que o motivo da confusão foi que Gkay esnobou eles, após ela sofrer cancelamento em 2022. “Rolou os problemas dela no final daquele ano, a gente passou com ela e tudo mais. A gente viajou para um lugar e ela ficou longe da internet. Quando ela voltou, fez aquele texto agradecendo a todo mundo que esteve com ela, mas não agradeceu a mim e ao Lucas Guedez”, disse.

Ele justificou que não se incomodou com a situação, mas que Lucas foi tirar satisfação e isso gerou o rompimento. “Ela e o Lucas tiveram esse embate porque o Lucas é muito mais emocional. Quando aconteceu isso de não ser citado no texto, ele ficou meio triste, mal... Quando ele veio me falar, eu falei: 'Fiz o meu papel de amigo e não tenho nenhum problema'. Jamais iria reduzir a nossa amizade a um texto. Sei o papel que faço na vida dela e não tem essa relevância ela ter me citado. Para mim é muito mais importante a troca que a gente tem. Estou com 30 anos e não ia levar a minha amizade por uma menção. Sei do meu papel de amigo”.

No entanto, como é muito próximo de Guedez, acabou se afastando de Gkay. “Eu moro com o Lucas, eu vivo com o Lucas. Rolou um afastamento como se eu tivesse escolhido um lado, mas eu não tinha escolhido um lado. Todas as minhas pendências que eu tinha que resolver com ela, eu resolvi com ela. Eu não tenho nenhum problema com ela, eu sou muito grata a tudo o que a gente viveu, da nossa amizade eu só levo coisas boas”.

Lucas Guedez já chegou a ser questionado sobre a briga com Gkay no programa “Sabadou com Virgínia”, do SBT, no qual faz parte do elenco, mas disse que isso é apenas passado.