Globo inicia gravações do remake de 'Vale Tudo', e Taís Araujo surge como Raquel em 1ª foto

As gravações do remake de 'Vale Tudo', novela que será exibida pela Globo em 2025, foram oficialmente iniciadas pela emissora. Taís Araújo, nova intérprete da personagem Raquel, surgiu, nesta segunda-feira (25), na primeira foto das gravações, que foi compartilhada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR), onde estão ocorrendo as primeiras gravações da trama.

"A mais nova guia de turismo das Cataratas já chegou no pedaço!", começou a publicação da Prefeitura no Instagram. Em seguida, a conta deu detalhes sobre o personagem: "Taís Araújo dá vida a Raquel Acioli, uma guia de turismo de Foz do Iguaçu que encanta os visitantes com sua garra e paixão pelas belezas naturais da região".

Veja a foto:

Na primeira versão da novela, exibida entre 1988 e 1989, a personagem foi interpretada por Regina Duarte. A atriz, inclusive, aprovou a escolha de Taís para o papel e elogiou o trabalho dela em produções anteriores.

"Taís é atriz excelente. Ela sempre dará vida a qualquer personagem, e Raquel é um prato cheio", disse ao saber da confirmação de Taís para o papel.

'Vale Tudo' na Globo

A primeira versão de Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington. Já o remake será assinado por Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini. A estreia está marcada para 31 de março de 2025.

Na trama, Raquel é a mãe de Maria de Fátima, a vilã da história. No remake, será Bella Campos a responsável pela personagem.

No início da novela, Maria de Fátima vende a casa da mãe e foge para o Rio de Janeiro, onde planeja ascender socialmente, enquanto a rivalidade entre as duas ditará parte da trama.