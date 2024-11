Andressa Urach cospe em Juju Ferrari e leva tapa durante briga em festa em SP

A atriz pornô Andressa Urach e a influenciadora Juju Ferrari protagonizaram cenas de agressões nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (26). Elas participaram da festa de lançamento de uma casa de apostas em São Paulo, que recebeu vários famosos.

As duas estavam dançando quando se cruzaram na pista de dança. Elas trocaram olhares, até que Urach cuspiu em Juju, que desferiu um tapa na atriz pornô.

Assista confusão:

Urach chegou a ser levada ao hospital por conta de um corte do lado direito do rosto, que precisou de pontos. No Instagram, ela divulgou imagens com o rosto sagrando e sendo suturado pelo médico.

A atriz pornô ainda fez uma promessa: "Acho que vai uns quatro pontos. Agora de raiva vou tatuar uma cruz no rosto. Diabo desgraçado o que é teu está guardado. Meu Jesus está vivo".

Já Juju prometeu dar detalhes aos seguidores nesta terça-feira. "Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", escreveu, nos stories do Instagram.