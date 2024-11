Luana Piovani chora ao relembrar episódio de violência doméstica: 'A sociedade me espezinhou'

Luana Piovani se emocionou ao relembrar episódio de violência doméstica que sofreu em 2008, vítima do então companheiro Dado Dolabella. A atriz participou do programa "Sem Censura", da TV Brasil, dessa segunda-feira (25), apresentado por Cissa Guimarães.

Ao contar a história, a atriz disse que sofreu machismo de outras mulheres ao denunciar a violência. "O mundo é uma máquina de moer mulher. A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois. Estava em uma época que não era um movimento comum [o do fim da violência contra a mulher]", lembrou.

Entre lágrimas, Luana revelou que apenas uma pequena rede de apoio a auxiliou após os ataques. Sem citar Dado, a artista também contou que muitas pessoas a julgaram pelo ex-companheiro ser considerado sex symbol, na época.

Quando eu fui lá e denunciei a violência, as pessoas me espezinharam, a sociedade me espezinhou [...] Eu não tive suporte de absolutamente ninguém que não fossem os meus pais, os meus cinco amigos que souberam e o meu terapeuta. As pessoas diziam que eu tinha feito aquilo porque eu queria aparecer, queria chamar atenção. Mas o que atrapalha muito a nossa luta são as mulheres machistas, que são quase um terço do planeta machista Luana Piovani Em trecho para o programa Sem Censura

Entenda a história

O caso citado por Piovani aconteceu em uma boate na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 2008. Na ocasião, a atriz estava comemorando com Dado a estreia de uma peça estrelada por ela, quando o então casal começou a discutir. Luana foi agredida com um tapa do rosto, comprovado por imagens registradas por câmeras de segurança.

Dado também teria agredido a camareira Esmeralda de Souza, a Esmê, à época com 62 anos, que tentou apartar a briga. O ator negou ambas as acusações, mas um inquérito do corpo de delito comprovou as denúncias. Luana teve machucados na mão e no cóccix, já Esmê machucou os punhos e precisou imobilizar os braços.

Dado foi condenado por 2 anos e 9 meses de prisão, em regime aberto, e chegou até a ficar preso por 24h por ter desrespeitado ordem se manter 250 metros afastado de Luana, em 2009.

Em 2014, por conta do tempo, o crime prescreveu, mas o ator foi condenado a pagar R$ 40 mil à camareira pela Lei Maria da Penha.