Contrato de Roberto Carlos com a Globo pode mudar; veja proposta

O tradicional contrato de Roberto Carlos com a TV Globo pode sofrer alterações em breve. O atual acordo do cantor com a emissora termina em março de 2025 e, diferente dos outros, que firmavam a contratação por longos períodos, agora a nova proposta da empresa é de um vínculo menor, por conta das mudanças nos modelos de contrato que a Globo vem implementando. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, publicadas nesta terça-feira (26).

Segundo a publicação, a proposta é que o próximo acordo seja de apenas três anos. O Rei, que ainda está avaliando a proposição, foi sondado por mais canais e por duas plataformas de streaming para outros projetos. Por conta das negociações, o futuro do artista ainda é incerto na Globo.

Especial de fim de ano

As gravações para o especial de fim ano estão marcadas para esta quarta-feira (27), no Allianz Parque, em São Paulo. Artistas como Wanderléa, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e a dupla Chitãozinho & Xororó vão se apresentar ao lado do Rei. Também foram convidadas para subir ao palco as atrizes Sophie Charlotte, Dira Paes e Letícia Colin.

O programa especial também vai exibir o clipe de uma música inédita de Roberto e Andrea Bocelli, gravado em maio deste ano em São Paulo.

Em dezembro, o tradicional especial de fim ano do Rei marca os 50 anos de parceria do cantor com a TV Globo.