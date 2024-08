Tiririca tem nova vitória judicial contra Roberto Carlos e pode manter paródia no ar

A Justiça de São Paulo negou, na quarta-feira (14), um recurso de Roberto Carlos contra o deputado federal Tiririca, por conta da paródia da música "O portão". Com isso, o humorista pode manter no ar a versão feita a partir da composição do “rei” em parceria com Erasmo Carlos. As informações são do jornal Extra.

A paródia do comediante foi feita para as eleições de 2022, quando o político se elegeu para o quarto mandato na Câmara dos Deputados. “Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é seu lugar”, dizia o jingle. Nas imagens, também postadas nas redes sociais, o parlamentar imita os trejeitos de Roberto Carlos, e ainda usa anéis nos dedos e roupas na cor azul.

Veja também Eleições 2022 Roberto Carlos processa Tiririca após nova paródia em campanha política PontoPoder Tiririca volta a imitar Roberto Carlos no horário político após o fim de uma guerra na Justiça

No recurso negado pelo Tribunal de Justiça paulista, o artista reivindicava, além da paródia, uma imitação dele discutindo com um fã feita por Tiririca. Em determinada cena, o humorista lança um microfone no eleitor que não sabia o número dele.

10 anos de batalhas judiciais

No processo iniciado em 2022, o cantor pedia uma indenização de R$ 50 mil por danos morais e a retirada imediata do vídeo do ar. No processo, os advogados dele justificaram que a paródia “induz os eleitores e o público a erro, causando uma associação indevida entre Tiririca e Roberto Carlos, gerando danos à reputação do músico”.

Os dois travam um embate judicial desde 2014. Na ocasião, o parlamentar havia parodiado o cantor e chegou a ser condenado, mas o Superior Tribunal de Justiça reverteu a decisão em 2019, “ao entender que paródias não esbarram na lei de direitos autorais.”