Roberto Carlos processa Tiririca após nova paródia em campanha política

O cantor Roberto Carlos está processando o deputado federal Tiririca, candidato à reeleição, pelo uso sem autorização da música “O Portão” em sua campanha eleitoral.

“Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é seu lugar”, diz o jingle. Nas imagens, também postado nas redes sociais, o deputado imita os trejeitos de Roberto Carlos, e ainda usa anéis nos dedos e roupas na cor azul.

Indenização

Roberto Carlos pede indenização de R$ 50 mil por danos morais e a retirada do vídeo do ar. No processo, que tramita na 44ª Vara Cível de São Paulo, os advogados do cantor justificaram que a paródia “induz os eleitores e o público a erro, causando uma associação indevida entre Tiririca e Roberto Carlos, gerando danos à reputação do músico”.

Essa é a segunda vez que Roberto Carlos processa Tiririca. Em 2014, o parlamentar havia parodiado o rei e chegou a ser condenado, mas em 2019 o Superior Tribunal de Justiça reverteu a decisão “ao entender que paródias não esbarram na lei de direitos autorais”.