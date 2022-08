Tiririca volta a imitar Roberto Carlos no horário político após o fim de uma guerra na Justiça

O cearense Tiririca (PL) retornou com a imitação de Roberto Carlos no horário eleitoral gratuito, nesta segunda-feira (29). A nova paródia aparece após o fim de uma guerra que se arrastava na Justiça desde 2014. O humorista tentará o quarto mandato na Câmara dos Deputados nas eleições de 2022.

Conforme o site Notícias da TV, a EMI — gravadora do cantor — não conseguiu reverter o acórdão que negou o pedido de indenização contra o parlamentar pela paródia da música "O Portão", letra do "Rei" em parceira com Erasmo Carlos.

O cearense foi inicialmente condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar uma multa por alterar os versos da canção. Em vez de "Eu voltei, agora para ficar/porque aqui, aqui é meu lugar", a peça publicitária traz: "eu votei, de novo vou votar/Tiririca, Brasília é seu lugar".

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ), posteriormente, reverteu a decisão a favor de Tiririca. A decisão dizia que as "paródias são verdadeiros usos transformativos da obra original, resultando, portanto, em obra nova, ainda que reverenciando a obra parodiada".

Pedido de embargo

A EMI entrou com um pedido de embargo, mas o STJ julgou na quarta (24) que candidatos podem fazer paródias sem requisitar previamente autorização.



O vídeo original ainda fazia referência a uma campanha de Roberto Carlos para uma marca frigorífica. O cantor dizia que ficou 32 anos sem comer carne até ser convidado para virar garoto-propaganda, mas o resultado foi desastroso.

Peça publicitária brinca com vídeo de Roberto de Carlos

Na nova paródia de Tiririca, o humorista imita cena que viralizou com Roberto Carlos em julho deste ano. Em show, o cantor se irritou com um fã no Rio de Janeiro e o mandou calar a boca.

O fato foi flagrado em vídeo, na noite de quarta-feira (13). Ele teria se irritado com a ida do público para perto dele, antes do "previsto".