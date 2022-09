Bolsonaro diz que caso não seja reeleito irá 'passar a faixa' e 'se recolher'

Em entrevista ao podcast Collab na noite desta segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que, caso não seja reeleito para a Presidência da República, irá “passar a faixa” e “se recolher”.

“Se essa for a vontade de Deus, eu continuo [na Presidência]. Se não for, a gente passa aí a faixa, e vou me recolher. Porque, com a minha idade, eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano”, disse.

Ainda na entrevista, Bolsonaro disse que “perdeu a linha” em algumas declarações no início da pandemia, e disse que não repetiria algumas falas antigas. Ele declarou que retiraria a frase sobre "não ser coveiro”, dita a jornalistas quando questionado sobre as mortes por Covid-19 em abril de 2020.

“Dei uma aloprada, sim. Perdi a linha. Lógico, aí eu me arrependo. A questão do coveiro eu retiraria”, declarou. “Você pode ver que, de um ano para cá, meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado”, disse, ao responder a um dos entrevistadores cujo sogro morreu em decorrência da Covid-19.