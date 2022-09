Pesquisa Ipec: Lula tem 46%, Bolsonaro, 31% e Ciro, 7% das intenções de voto

Em nova pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (12), Lula (PT) apareceu com 46% das intenções de voto no primeiro turno das eleições presidenciais, seguido do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 31%. Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 7%.

O levantamento foi divulgado nesta noite, no Jornal Nacional. A sondagem foi encomendada pela TV Globo e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Em quarto lugar no levantamento, está Simone Tebet (MDB), com 4%, ficando empatada na margem de erro com Ciro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 11 de setembro, com 2.512 entrevistados em 158 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Veja os números da pesquisa: