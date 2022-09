Marina Silva anuncia apoio a Lula na eleição para Presidência

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) declarou, nesta segunda-feira (12), apoio ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No domingo (11), Marina e Lula já haviam se encontrado para acertar um possível apoio.

Em seu discurso a jornalistas nesta segunda-feira, a ex-senadora justificou o apoio ao petista apontando a necessidade de união para combate ao que ela chamou de 'semente maléfica do bolsonarismo' que, conforme a ex-ministra, ameaça a democracia brasileira.

"Compreendo que, nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem, é a sua candidatura", disse Marina ao lado de Lula.

Já Lula, em discurso, afirmou que o apoio de Marina à candidatura dele vêm num momento de violência política e em que "a democracia está fugindo pelos nossos dedos". O candidato também citou os casos de dois petistas que foram mortos por apoiadores de Bolsonaro.

Relação com o PT

A ex-ministra do Meio Ambiente havia rompido no segundo mandato do petista e chegou a disputar a Presidência três vezes como adversária de Dilma Rousseff, em 2010, e em 2014, e de Fernando Haddad, em 2018.

Em abril, o partido de Marina, Rede Sustentabilidade, anunciou apoio a Lula. Ela, porém, não participou do anúncio.

Candidata a deputada federal em São Paulo pela Rede Sustentabilidade, Marina já havia declarado apoio a Haddad e chegou a ser convidada para ser a sua vice, mas não aceitou porque preferiu concorrer a uma vaga na Câmara.

Marina citou que o distanciamento que houve com o ex-presidente foi político. “Do ponto de vista das nossas relações pessoais, eu e presidente Lula nunca deixamos de estar próximos, inclusive em momentos dolorosos das nossas vidas. Nunca deixamos de conversar", afirmou.