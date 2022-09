Pesquisa Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%; Ciro tem 7%

Nova rodada de pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (9), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial. Na sequência, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 34%.

Ciro Gomes (PDT) tem 7%, permanecendo em terceiro lugar. Simone Tebet (MDB) aparece em quarto lugar, com 5%.

Em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado no último dia 1º, Lula permaneceu com o mesmo percentual de intenção de votos. Bolsonaro foi de 32% para 34%. E Ciro, que tinha 9%, agora tem 7%.

O Datafolha ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto realizou o levantamento entre quinta-feira (8) e hoje. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela Globo.

VEJA OS NÚMEROS DA PESQUISA ESTIMULADA:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Felipe d'Avila (NOVO): 0%

Vera (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelman (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 3%

Já nos votos válidos, sem contar nulos, brancos ou indecisos, Lula aparece com 48%. Bolsonaro tem 36% neste cenário.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula está com 39% das intenções de voto e Bolsonaro, com 31%. Ciro aparece citado por 4% dos entrevistados, enquanto Simone Tebet fica em 2%.