Pesquisa Ipec Ceará para o Senado: Camilo Santana tem 66%; Kamila Cardoso, 10%; Erika Amorim, 4%

A segunda rodada da pesquisa Ipec Ceará para as eleições de outubro aponta o candidato Camilo Santana (PT) com 66% das intenções de voto na disputa pelo cargo de senador. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (9), indicam ainda Kamila Cardoso (Avante) com 10% e Erika Amorim (PSD) com 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O candidato Carlos Silva (PSTU) tem 1% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 9%. 'Não Sabe' ou 'Não Respondeu' representam 11%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas de 56 municípios entre os dias 6 e 8 de setembro. O levantamento foi realizado em formato presencial.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec, Camilo tinha 71% das intenções de voto. Kamila tinha 6%, já Erika Amorim (PSD) somava 3%. O candidato Carlos Silva (PSTU) aparecia com 2%. Brancos e nulos representavam 10%. E 'Não Sabe' ou 'Não Respondeu' apontava 8%.

Se a eleição para senador pelo Ceará fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr.(a) votaria? (Estimulada %):

Camilo (PT): 66%

Kamila Cardoso (Avante): 10%

Erika Amorim (PSD): 4%

Carlos Silva (PSTU): 1%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 11%

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência dos arredondamentos.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo de número BR-06797/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08984/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o instituto não apresenta os nomes dos candidatos, Camilo aparece com 40% das intenções de votos. Kamila tem 5%, já Erika foi citada por 2% dos entrevistados, enquanto Carlos Silva atingiu 1%.

Outros nomes foram lembrados por 2% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 10%. Ao todo, 40% dos eleitores ouvidos pelo Ipec disseram não saber ou preferiram não opinar.

Na primeira rodada do levantamento, Camilo aparecia com 27%, Kamila, 2%, e Erika, 1%. Carlos Silva não pontou e outros nomes foram lembrados por 4%. Brancos e nulos somavam 8%. Ao todo, 58% dos eleitores ouvidos pelo Ipec diziam não saber ou preferiram não opinar.