Pesquisa Ipec Ceará: veja simulações de 2º turno para o Governo do Ceará

A segunda rodada da pesquisa Ipec Ceará para o Governo do Estado questionou os eleitores cearenses sobre votos em um eventual segundo turno . Ao todo, foram apresentados três cenários com os três candidatos que aparecem à frente na pesquisa: Capitão Wagner (União Brasil), Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (PDT).

Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três postulantes estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Nos enfrentamentos, no entanto, Capitão Wagner está numericamente à frente dos dois adversários. Já quando Elmano e Roberto Cláudio se enfrentam, apesar do empate, o pedetista aparece numericamente com vantagem.

Esta é a primeira vez que a pesquisa Ipec realizada no Ceará avalia cenários de segundo turno para a disputa eleitoral em 2022.