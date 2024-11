Mion celebra gravações do Caldeirão de Verão no Ceará e elogia plateia: 'Sonho de qualquer programa'

Pé na areia, sol forte e muita disposição. Esses foram os ingredientes de Marcos Mion e de toda a equipe do "Caldeirão" para um dia de gravações extenso em Aquiraz, na praia de Porto das Dunas, na segunda-feira (25). Jornalistas, influenciadores e convidados foram recebidos na arena do programa, desenvolvida especialmente para a edição de verão, e puderam acompanhar o trabalho em terras cearenses.

Horas antes do início das gravações, Mion esteve entre os que receberam os convidados no "estúdio" ao ar livre e não demorou para elogiar todos que têm participado das gravações. "É a plateia dos sonhos, a energia não cai", brincou ao comentar sobre como a energia dos cearenses agrega à proposta do que é o Caldeirão com Mion.

Legenda: Edição do Caldeirão de Verão começa a ir ao ar a partir de janeiro de 2025 Foto: Globo/Beatriz Boblitz

"É risada, é curtição, é prazer de estar aqui. Eu vejo aqui, que é uma coisa que nem sempre acontece, a plateia estar sempre conectada comigo. Ninguém solta a minha mão, todos prestam atenção no que eu vou falar. Isso não tem preço, é o sonho de qualquer programa de auditório, a melhor plateia do mundo", explicou ele, aparentemente encantado com toda a estrutura montada para receber o programa na praia.

Assim como o restante da equipe, o apresentador chegou a Fortaleza há dias e tem permanecido, desde então, hospedado no hotel que abriga a estrutura montada para o programa. Por lá, comeu todas as iguarias possíveis citadas pelos cearenses: "Comi paçoca, comi vatapá, mas tudo junto ainda não", disse aos risos quando questionado sobre o famoso pratinho.

Pesquisa no Ceará

Além das comidas, claro, muitas outras coisas chamaram atenção do apresentador no Ceará. Entre elas, os personagens encontrados pela equipe para surgirem como atrações no "Caldeirão de Verão". Para Mion, toda a pesquisa realizada antes do início das gravações acabou sendo mais do que frutífera.

"Tem muito trabalho envolvido", lembrou ele. "Quando a gente está em casa, só consumindo aquele produto, a gente vê e acha legal, mas nem sabe de tudo que acontece por trás de uma gravação", reforçou.

Quem fez coro à mesma afirmação foi o diretor do Caldeirão, Geninho Simonetti. "Tivemos uma visita técnica para apurar tudo aqui, e nossa equipe é incrível, tenho muito orgulho da estrutura que montamos também. Teve uma apuração durante cerca de 12 dias antes da vinda de todo nosso material. Antes de qualquer coisa, a gente faz um show, e é sempre um quebra-cabeça saber como inserir boas histórias e contá-las sem perder o ritmo do nosso formato", garantiu.

A ideia de vir ao Ceará surgiu como uma vontade de ressaltar a "cultura, a música e a personalidade do povo cearense". "Depois do Caldeirão em Curaçao, pensamos em como olhar para dentro do nosso País, de como contar nossa história, como trazer nosso regionalismo. A partir daí, já chegamos direto na ideia de vir ao Ceará", finalizou.