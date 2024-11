Quem é Juju Ferrari, 'rival declarada' de Andressa Urach

A influenciadora digital Juju Ferrari, de 38 anos, envolveu-se novamente em uma briga com a ex-Fazenda Andressa Urach na madrugada desta terça-feira (26) em São Paulo. O desentendimento rendeu agressões físicas, e Urach foi parar no hospital após Ferrari arremessar uma taça de vidro contra ela.

A treta aconteceu durante uma festa de lançamento de uma casa de apostas. Nas redes sociais, Andressa publicou vídeos em que aparece sangrando por conta do ferimento no rosto, que atingiu a bochecha. Ela precisou levar 4 pontos para cessar o sangramento. Por sua vez, Ferrari disse que se pronunciaria, mas debochou da situação por meio de publicação no Instagram.

Veja também Zoeira Andressa Urach cospe em Juju Ferrari e leva tapa durante briga em festa em SP Zoeira Juju Ferrari afirma que Andressa Urach tentou beijá-la durante festa que acabou em briga

Quem é Juju Ferrari

Juliana Ferrari, mais conhecida como Juju Ferrari, nasceu em São Paulo, em 7 de julho de 1986. Ela é modelo, influenciadora digital e ficou conhecida nacionalmente por ser criadora de conteúdo adulto. Nas redes sociais, ela se define como apresentadora, mãe e empresária, sendo proprietária de uma marca de suplemento de estimulante sexual.

Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores no Instagram. A influencer também ficou famosa como "musa do Botafogo" e personalidade conhecida da torcida. Ela tem 4 filhos.

Além da rivalidade pública com Andressa Urach, também já teve intrigas com Carlinhos Maia, Bia Miranda e Deolane Bezerra, casos que vieram à tona e causaram grande repercussão na mídia.

Entenda briga com Andressa Urach

Andressa Urach e Juju Ferrari protagonizaram cenas de agressões durante uma festa em São Paulo na madrugada desta terça. As duas estavam dançando quando se cruzaram no evento. A ex-Fazenda, então, cuspiu em Juju, que desferiu um tapa na atriz pornô e jogou uma taça de vidro contra ela.

Por conta do corte no rosto, Andressa precisou deixar a festa e foi até o hospital, onde levou quatro pontos. Ela ainda fez uma promessa: "Agora de raiva vou tatuar uma cruz no rosto. Diabo desgraçado o que é teu está guardado. Meu Jesus está vivo", disse ela.

Já Juju prometeu dar mais detalhes aos seguidores sobre a treta. "Algo me falou pra não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", escreveu, nos stories do Instagram.