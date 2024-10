Juju Ferrari afirma que Andressa Urach tentou beijá-la durante festa que acabou em briga

Juju Ferrari se pronunciou após viralizar nas redes sociais um vídeo em que ela aparece brigando com Andressa Urach. O conflito aconteceu durante a festa de aniversário de Andressa, em São Paulo, na noite de quarta-feira (2).

Através das redes sociais, Juju afirmou que a amiga teria tentado beijá-la várias vezes ao longo da noite. "Andressa é minha amiga há anos. Na festa, por ela estar solteira, ela por diversas vezes veio pra tentar me beijar, no canto da boca, e eu falei pra ela parar", disse por meio dos stories do Instagram.

A influenciadora ainda afirmou que a amiga havia ingerido bastante bebida alcóolica. "Ela já tinha bebido um pouco a mais e quando a Andressa bebe ela fica possuída", declarou.

Em um determinado momento da festa, Andressa subiu ao palco e uma gravação mostra Juju discutindo com ela. Foi então que Andressa jogou uma bebida no rosto da então amiga. Em seguida, seguranças retiraram a convidada do local.

"A sorte foi porque eu não peguei ela lá. Se eu tivesse pegado eu tinha quebrado a cara dela", falou Juju. A assessoria jurídica dela declarou que "a forma truculenta na qual a influencer foi retirada do estabelecimento pela equipe de segurança foi demasiadamente excessiva e desnecessária".

Versão de Andressa Urach

Por meio das redes sociais, Juju disse que iria tomar as medidas cabíveis e postou uma foto em frente ao 6º Distrito Policial de São Paulo.

Andressa Urach também se pronunciou sobre o assunto. "Enquanto eu falava sobre Deus, Jesus e minhas crenças, a Juju Ferrari se intrometeu de uma forma que eu não gostei. No calor do momento, joguei o líquido que estava dentro da minha taça nela e pedi para que fosse retirada do evento", esclareceu.

"Peço desculpas a todos os convidados presentes por qualquer constrangimento que isso possa ter causado, mas uma coisa é certa: eu não levo desaforo pra casa e vou continuar sendo mulher que todos conhecem. Não me arrependo do que faço e assumo qualquer consequência", acrescentou.