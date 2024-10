Jeff Wittek, humorista que frequentou 'freak-off', revela detalhes sobre as festas de P. Diddy

O humorista Jeff Wittek, de 34 anos, revelou que participou de um "freak-off", festa organizada por Sean "Diddy" Combs, em 2010. No episódio do seu podcast, "Jeff FM", que foi ao ar no último domingo (29), ele deu detalhes do que viu no evento.

A festa aconteceu em uma mansão localizada em Miami. Segundo o humorista, a casa tinha oito andares e à medida que subia, as atividades sexuais ficavam mais intensas. "Quanto mais alto você subia, mais esquisita era a m****", afirmou.

Winttek acabou na festa por conta de sua namorada da época. Ela havia sido escalada para um videoclipe de Diddy e o humorista a acompanhou nas gravações.

Segundo Wintekk, o rapper puxou a sua então companheira e questionou por que ela o havia levado. Apesar do episódio, o humorista permaneceu no set de gravações. No fim, eles foram convidados para a festa de Diddy.

Quando chegou no local, Wintekk disse que a ex-namorada e uma amiga dela apareceram com uma "lingerie que mostrava os mamilos". "Elas ficaram tipo: 'Você não entende essas festas do Diddy'", relembrou.

"Eu não entendi por que vi sexo ao vivo acontecer naquela noite e essa foi a primeira vez que vi isso acontecer na minha vida. Eu participei? Não, mas fiquei bêbado pra caramba lá e foi uma loucura", disse.