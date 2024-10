Cid Moreira terá dois velórios em duas cidades do RJ antes de ser sepultado em Taubaté (SP)

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, de falência múltipla de órgãos, terá dois velórios em duas cidades do Rio de Janeiro. Já o enterro deve ocorrer em Taubaté, sua cidade natal, no Interior de São Paulo.

Nesta quinta-feira (3), o velório do comunicador ocorre no Parque Municipal de Petrópolis, onde ele morava com sua esposa, Fátima, há cerca de um ano. Já na sexta (4), uma cerimônia aberta ao público será feita na capital fluminense, na sede do governo do Rio, o Palácio Guanabara, entre 10h e 13h.

Veja também Zoeira Conheça o documentário 'Boa Noite', que conta a história de Cid Moreira; veja onde assistir Zoeira Sérgio Chapelin, colega de Cid Moreira no Jornal Nacional, relembra parceria e pede orações Zoeira Em última aparição na TV, Cid Moreira falou de Boni e relatou 'limitações da idade'; veja

Enterro em São Paulo

Cid, antes de morrer, expressou seu desejo de ser sepultado em sua cidade natal, Taubaté, ao lado de sua primeira esposa, Nelcy Moreira, e de sua filha, Jaciara, que faleceu em 2020, vítima de um enfisema pulmonar. Também lá repousa o neto do apresentador, Alexandre, que morreu em um acidente de carro em 1996.

O jornalista deixa esposa e os dois filhos, Rodrigo e Roger.