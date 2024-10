Conheça o documentário 'Boa Noite', que conta a história de Cid Moreira; veja onde assistir

Falecido na manhã desta quinta-feira (3), Cid Moreira teve a vida de volta aos holofotes. No entanto, não é de hoje que a importância do locutor foi reverenciada abertamente. Isso porque o jornalista chegou a ser homenageado pelo documentário 'Boa Noite', lançado em 2019.

A obra veio a público quando o jornalista tinha 91 anos, mostrando também parte da personalidade dele, além do trabalho que cativou o público brasileiro ao longo dos anos.

Veja também Zoeira Cid Moreira mantinha contrato vitalício com a Globo e garantia salário elevado até o fim da vida Zoeira Quantas vezes Cid Moreira foi casado? Relacionamentos do jornalista já foram assunto em livro

"Cid Moreira abre as portas de sua casa e de seu inconsciente, revelando facetas surpreendentes do homem que entrou nas casas de milhões de brasileiros todas as noites, por quase trinta anos", diz parte da sinopse da obra, que relembra todos os anos dele no comando do "Jornal Nacional".

Legenda: Cid Moreira apresentou o 'Jornal Nacional' por cerca de 26 anos e acumulou trabalhos na TV e no rádio Foto: divulgação/Globoplay

Parte do documentário até recebeu a voz do ícone do rádio e da TV. "A voz mais famosa do Brasil narra a própria história, desconstruindo sua imagem mítica e nos conduzindo por um labirinto de memórias. Lembranças e imagens de arquivo traçam um panorama de sua vida que se confunde com a história da televisão brasileira", finaliza o texto.

Atualmente, a obra documental está disponível no catálogo da Globoplay, da própria TV Globo. Na noite desta quinta-feira (3), o longa-metragem será exibido no Canal Brasil às 22h30. A produção é escrita e dirigida por Clarice Saliby.