Cid Moreira mantinha contrato vitalício com a Globo e garantia salário elevado até o fim da vida

O apresentador Cid Moreira, que morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira (3), tinha um contrato vitalício com a TV Globo. A emissora sela esse tipo de acordo com artistas ou figuras marcantes na história da televisão, e garante a elas o compromisso contratual até o fim da vida.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, esses acordos são renovados automaticamente pela empresa, sem a necessidade de burocracia. O contratado apenas é informado de que o vínculo continua intacto, além da garantia de um bom salário.

Nomes como Sérgio Chapelin, que foi colega de Cid Moreira por vários anos no Jornal Nacional, e atores como Betty Faria, Carlos Vereza e Fernanda Montenegro também possuem um acordo do gênero com a Globo.

A última renovação de contrato de Cid Moreira ocorreu em setembro de 2019, pelo prazo de cinco anos. O atual vínculo venceria até o fim deste ano, e a Globo iria renová-lo quando chegasse a data limite.

Cid Moreira já havia comentado sobre o modelo de contrato com a emissora em entrevista ao F5 em 2023. "Fiz 55 anos de Globo e a relação é ótima. Dá para sobreviver, pagar nossas contas, me dá uma vida confortável. Vivo bem hoje", disse o apresentador à época.

VIDA E CARREIRA NA TV

Cid Moreira se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, além de ser também a voz de um dos quadros mais famosos do 'Fantástico', com o mágico Mister M. Fora da TV, produziu conteúdos difundidos em todo o Brasil, como foi o caso dos áudios narrados de salmos bíblicos.

O apresentador nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, completando 97 anos na última sexta-feira (27). A carreira no rádio iniciou-se em 1944, após o jornalista ser descoberto por um amigo na Rádio Difusora de Taubaté.

As primeiras experiências na televisão foram entre 1951 e 1956, quando apresentou comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.

Cid Moreira foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, bancada em que esteve cerca de 8 mil vezes ao longo de 26 anos.