Cid Moreira ficou um mês internado 'em segredo' antes de morrer, revela esposa

Antes de falecer, aos 97 anos, na manhã desta quinta-feira (3), o jornalista Cid Moreira estava internado em segredo, há cerca de um mês, em uma clínica em Petrópolis, Rio de Janeiro, revelou a esposa dele, a jornalista Fátima Sampaio.

A decisão de manter a hospitalização do marido longe dos holofotes foi para preservar a privacidade dele no momento delicado. "Não contei para ninguém para ter direito, com ser humano, de privacidade. Fiz o melhor que pude, como ser humano", contou ela, visivelmente emocionada, em entrevista ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo.

Ele esteve lúcido até o fim. Ele disse: 'estou cansado, muita luta. Meu corpo está cansado. Os últimos anos têm sido difíceis.' [...] Ontem a noite ele não me reconhecia mais. Eu dormia no sofá ao lado da cama dele. A gente colocava um pouquinho de algo molhado na boca. E ele ficava olhando com aquela cara, 'vamos voltar pra casa, está na hora de voltar pra casa'." Fátima Sampaio Viúva de Cid Moreira

Além de viúva, apenas amigos próximos e familiares de Cid sabiam sobre a internação dele. "Tenho passado todos esses dias do ladinho dele, passei um mês acampada aqui. Não tinha outro lugar para estar, era onde estava o meu coração."

O jornalista estava hospitalizado na Clínica Santa Teresa, em Petrópolis, na região Serrana do Rio, com um quadro de pneumonia. Ao programa da TV Globo, a unidade de saúde informou que a morte aconteceu em decorrência de uma falência de múltiplos órgãos.

Ainda conforme Fátima, há anos o marido convivia com um problema crônico no rim e realizava hemodiálise — procedimento artificial que substitui as funções renais quando estes órgãos estão danificados e não conseguem filtrar o sangue.

Em "modo grogue", como ela mesma definiu, a viúva disse ainda estar processando a partida do companheiro. "Olhar ele lá, quietinho, é estranho. Ele tem um jeito muito particular, maroto, quando sorria ficava lindo".

VIDA E CARREIRA NA TV

Cid Moreira se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, além de ser também a voz de um dos quadros mais famosos do 'Fantástico', com o mágico Mister M. Fora da TV, produziu conteúdos difundidos em todo o Brasil, como foi o caso dos áudios narrados de salmos bíblicos.

O apresentador nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927, completando 97 anos na última sexta-feira (27). A carreira no rádio iniciou-se em 1944, após o jornalista ser descoberto por um amigo na Rádio Difusora de Taubaté.

As primeiras experiências na televisão foram entre 1951 e 1956, quando apresentou comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.