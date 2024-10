Famosos prestam homenagens ao jornalista Cid Moreira

Amigos, admiradores e colegas de todo o País usaram as redes sociais para homenagear Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos, na manhã desta quinta-feira (3).

Famoso por apresentar o "Jornal Nacional" mais de 8 mil vezes, o jornalista foi lembrado pelo atual apresentador do telejornal, William Bonner. No Instagram, Bonner compartilhou uma postagem do g1 que anunciou a morte do jornalista e participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta" relembrando a parceria com Moreira.

Legenda: Bonner reposta homenagem à Cid Moreira Foto: Reprodução/Instagram

Antiga apresentadora do "Encontro' e do "Jornal Nacional", Fátima Bernardes relembrou a influência de Cid na sua formação profissional.

"Quando eu comecei a assistir ao Jornal Nacional, ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: “de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes”. A voz dele naquela bancada, era uma grife, um selo de qualidade", comentou.

A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, publicou uma mensagem carinhosa para o colega de TV Globo. “Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", escreveu. Na abertura do programa matinal, ela lembrou o "boa noite" de Cid Moreira, que costumava responder quando acompanhava o "Jornal Nacional".

Âncora do "Jornal Hoje", César Tralli ressaltou que Cid Moreira foi uma referência. "Deixa legado maravilhoso de uma pessoa apaixonada pela vida. Vamos honrá-lo cada vez mais", afirmou, em entrevista a Ana Maria Braga.

O apresentador Celso Portiolli publicou seu lamento pela partida do jornalista nas redes sociais e ressaltou que Cid era "exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas".

"Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas", publicou.

O cantor Sidney Magal também lamentou a morte do jornalista. “O Brasil se despede de uma das mais inconfundíveis vozes do jornalismo. Presto minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Cid Moreira, neste momento de luto"

O repórter da Globo, Maurício Ferraz, compartilhou uma foto ao lado do apresentador.

*Matéria em atualização