Briga por patrimônio de Cid Moreira afastou jornalista e esposa dos filhos; relembre

Com a morte do apresentador Cid Moreira, as redes sociais já especulam sobre a divisão da herança do paulista. O ex-âncora do "Jornal Nacional" passou os últimos anos de vida brigado com dois dos filhos. Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça para que a mulher do jornalista, Fátima Sampaio Moreira, fosse investigada por, segundo eles, extinguir o patrimônio do apresentador.

Conforme o portal Uol, eles alegavam que Fátima teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva", aproveitando-se da "senilidade, idade e doença de Cid".

Veja também Zoeira Cid Moreira ficou um mês internado 'em segredo' antes de morrer, revela esposa Zoeira Cid Moreira apresentou quadro do ilusionista Mister M no 'Fantástico'; relembre

Segundo alegavam os filhos, Fátima transferiu para a própria conta e de parentes, inclusive no exterior, mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, vendeu 11 dos 18 imóveis dele e manteve o jornalista em cárcere privado.

Cid relatou que, à época, comprovou sanidade. Na entrevista ao Uol, ele disse ainda que Rodrigo e Roger "erraram de uma maneira definitiva" motivados por "interesse financeiro". A interdição retiraria o direito dele de administrar os próprios bens.

O apresentador ainda declarou que sentia "vergonha" e que Roger e Rodrigo queriam "atrapalhar seu casamento"

Processo de maus-tratos também foi instaurado, mas arquivado

Em 2023, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o arquivamento de um dos processos movidos por Roger e Rodrigo Moreira. A ação alegava que o ex-apresentador era vítima de maus-tratos por parte da mulher.

O Ministério Público visitou a casa de Cid Moreira e concluiu que ele não sofreu maus-tratos durante a convivência com Fátima. O promotor que analisou o caso afirmou que não havia indícios que sustentassem uma denúncia ou um processo de inquérito.

Filho de Cid Moreira denunciou pai por homofobia

Legenda: Advogado de Cid Moreira criticou denúncia de Roger contra o pai Foto: Reprodução

Outro processo contra Cid Moreira que repercutiu e aumentou o conflito familiar com os herdeiros se deu em abril de 2022. Roger solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos por Cid e Fátima. Segundo ele, o pai o expulsou de casa após ele ter se assumido homossexual.

Roger Moreira acusou Cid Moreira de afastá-lo da escola para trabalhar, incluindo acompanhá-lo em eventos noturnos proibidos para menores. Roger disse ter sido adotado aos 14 anos.

Na época, o advogado de Cid Moreira não teria adotado Roger se fosse, de fato, homofóbico. “Ele inventou essa tese de homofobia que foi adotado aos 13 anos. Ele tem pai e mãe (biológicos) vivos e mesmo assim o Cid sempre teve a maior amizade e, de repente, ele se voltou contra ele”.