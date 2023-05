MPRJ conclui que Cid Moreira não sofre maus-tratos da esposa e arquiva processo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) constatou que o apresentador Cid Moreira não é vítima de maus-tratos. Em documentos obtidos pela revista Quem, nesta quarta-feira (17), o órgão concluiu que Moreira é "lúcido e orientado". Roger Moreira, filho de Cid, havia movido uma ação contra a esposa do pai, Fátima Sampaio, alegando cárcere privado.

No resultado do processo ainda é posto que Cid é "plenamente capaz de realizar atos da vida civil e que não há qualquer indício de situação de risco, tratando-se de representação infundada". Consta também o pedido de arquivamento do procedimento administrativo.

A esposa do apresentador, Fátima Sampaio, demonstrou alívio com a decisão. "O Cid é capaz de responder por ele mesmo, está bem cuidado, que está tudo bem com a gente. Eles viram que ele está muito bem da cabeça. Que maravilha! Que alívio! Acabou muito bem essa história", celebrou.

"As pessoas que fizeram as acusações irão responder para a justiça. Vamos acabar de vez com qualquer maldade que tentarem fazer comigo e o Cid. Colocamos fim em todas essas histórias maldosas", concluiu Fátima.

Entenda o caso

Roger e Rodrigo Moreira, filhos de Cid, entraram com um processo ainda no ano passado pedindo a prisão da jornalista Fátima Sampaio, esposa do pai. Os filhos alegam que ela queria tomar posse dos bens do locutor e o mantinha refém dentro da própria casa sem acesso à água e medicamentos.

Em setembro de 2020, os filhos acusaram a jornalista de tentar se desfazer do patrimônio de Cid para não precisar dividir a herança com os enteados. Para eles, Fátima estaria "dilapidando" o patrimônio do apresentador e o transferindo para contas privadas.

Fátima Sampaio Esposa de Cid Moreira "Como um homem que foi casado quatro vezes pode ser milionário? Eles dizem que ele tem R$ 40 milhões em patrimônio. Não faço ideia de onde tiraram isso".

Já em abril de 2022, Roger solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos por Cid e Fátima. Segundo ele, o pai o expulsou de casa após ter se assumido homossexual.