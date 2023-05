Emílio Surita fala de estado de saúde após notícia de câncer: 'estou bem, estou tranquilo'

O apresentador Emílio Surita, de 61 anos, se pronunciou, nesta quarta-feira (17), após as especulações sobre seu estado de saúde em decorrência de um câncer de intestino. Durante exibição do programa 'Pânico', na rádio Jovem Pan, atração da qual estava afastado nos últimos dias, ele comentou que está "tranquilo" e passará por um tratamento.

"Eu tive um problema de saúde, estava praticamente recuperado, aí Dadá [Odair del Pozzo, jornalista] mandou uma notícia quando eu já estava recebendo alta. [...] Estou bem, estou tranquilo, vou fazer todo o tratamento, mas estou perfeito. Exames bons, deu tudo certo", tranquilizou os fãs.

Segundo o jornalista Odair Del Pozzo, o radialista ficou internado em tratamento contra câncer de intestino e recebeu cuidados no Hospital e Maternidade São Luiz, da Unidade Itaim, em São Paulo.

Sem dar mais detalhes sobre a doença e as causas da internação. Emílio disse que voltou ao programa hoje para "dar satisfação" ao público.

"Na vida, a gente só deve satisfação às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, aos nossos amigos e principalmente à nossa audiência", disse.

FORÇA AOS FAMILIARES

Um amigo de Emílio, Ricardo Feltrin, desejou forças para os familiares, detalhando que Surita chegou a passar por uma operação por conta da doença.

"Agora que se tornou público, desejo bênçãos e recuperação ao Emílio Surita, internado, operado e fazendo tratamento contra um câncer. Desejo força para sua família e amigos. Que saia logo, pois é um dos grandes comunicadores da história do rádio brasileiro", escreveu no Twitter.

CÂNCER DO INTESTINO

O câncer do intestino grosso também é conhecido de câncer do cólon e do reto. Esse tipo de câncer pode ser prevenido, pois se desenvolve a partir de lesões benignas que crescem na parede do intestino. Ao ser retirado, esse tipo de tumor maligno poderá ser exitado.

Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença. São eles: alimentação pobre em fibras, tabagismo, consumo frequente de bebida alcoólica; maiores de 50 anos e histórico de doenças inflamatórias do intestino.

Os principais sintomas são: diarreia ou prisão de ventre, sangue nas fezes, vontade frequente de ir ao banheiro, dor abdominal, perda de peso sem razão, cansaço, fraqueza e anemia.