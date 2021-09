Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de vender patrimônio do jornalista, diz colunista

Roger e Rodrigo Moreira, filhos do apresentador Cid Moreira, abriram novo processo contra a esposa dele, Fátima Sampaio, para impedir que ela se desfaça do patrimônio do jornalista. A informação foi revelada pelo colunista Leo Dias.

Na ação, os filhos do ex-âncora do Jornal Nacional acusam a madrasta de vender um imóvel de Cid Moreira avaliado em R$ 8 milhões por um preço bem inferior.

Segundo os filhos, Fátima Sampaio estaria tentando se livrar de todos os bens que ainda estão no nome do marido para não ter que dividir a herança com os enteados.

Outro processo

Os filhos do jornalista já tinham movido uma ação pedindo a interdição do pai e a prisão da madastra, após acusarem Fátima Sampaio de manter Cid Moreira em cárcere privado, cometer maus tratos contra o marido e impedir o contato dele com amigos e família.

Na época, Cid Moreira ironizou as acusações e gravou um vídeo ao lado da esposa.