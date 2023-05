Por onde anda Iara Jamra, atriz que fez Lurdinha em 'O Rei do Gado'?

A atriz Iara Jamra está no ar na telinha da TV Globo como a Lurdinha em "O Rei do Gado", reprise exibida no "Vale a Pena Ver de Novo". No entanto, o caminho que ela segue atualmente é diferente. Aos 67 anos, Iara se dedica ao artesanato e também faz trabalhos no cinema e no teatro.

A última aparição de Iara na televisão foi no seriado "Aruanas", em 2021. Após "Rei do Gado", em 1996, onde foi destaque no trio com Júlia (Maria Helena Pader) e Dimas (Paulo Coronato), como a governanta fofoqueira, ela fez ainda diversos trabalhos nas telinhas.

Trajetória

Na emissora global, participou de Hilda Furacão (1998), Da Cor do Pecado (2004), Zorra Total (2007), Três Irmãs (2008) Ela também atuou em tramas em outros canais como SBT e Record. Foi destaque na novela "Amor sem igual", na qual viveu Yara.

Com uma nova paixão, ela contou, em entrevista ao site Uol, que descobriu o gosto pelo artesanato por caso: "Não é fácil, é um ofício. Fiz brincando e acabou rolando, mas não dá para fazer sozinha. Agora vou chegar em casa, [se ficar] dois, três dias sem fazer nada já fico louca, invento, faço uma leva e depois comercializo".