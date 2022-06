Filhos de Cid Moreira alegam que pai virou 'refém' da esposa, diz colunista

Roger e Rodrigo Moreira, filhos do jornalista e ex-apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, pediram ao Ministério Público do Rio de Janeiro a reabertura do inquérito de divisão de bens do pai.

No processo, eles afirmam que Cid virou praticamente "refém" da atual esposa, Maria de Fátima. As informações foram apuradas pela coluna Leo Dias, do Metrópoles.

Além de acusar a madrasta de manter o pai "refém", sem acesso a comida e medicamentos, Roger e Rodrigo escreveram no pedido que Maria de Fátima estaria "dilapidando" o patrimônio do jornalista e o transferindo para contas privadas.

Outras acusações

Em abril deste ano, Roger, que é filho adotivo de Cid, solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos pelo pai e pela madrasta.

Roger disse, inclusive, que chegou a ser expulso de casa por Cid após se assumir homossexual.

O advogado do ex-âncora do Jornal Nacional, Fernando Ayres da Motta, criticou as acusações de Roger e afirmou que o único interesse dele seria financeiro.

“O Roger, além de ser mentiroso, está forçando essa situação para ver se tira algum (dinheiro) do pai”, afirmou o advogado, à época.

Em setembro do ano passado, Roger e Rodrigo já haviam dito que Maria de Fátima tentava se desfazer do patrimônio de Cid para não ter que dividir a herança com os enteados.

Nas redes sociais, Cid evita falar sobre os filhos. A maior parte de suas postagens é da rotina em casa e com a esposa.