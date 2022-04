Filho de Cid Moreira denuncia jornalista e pede prisão do pai, diz colunista

A pedido da defesa do filho adotivo de Cid Moreira, Roger Moreira, foi protocolado na Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos pelo jornalista. Ele pede a prisão do pai. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Conforme o documento ao qual o colunista teve acesso, o filho acusa Cid Moreira de afastá-lo da escola para trabalhar, incluindo acompanhá-lo em eventos noturnos proibidos para menores. Roger foi adotado aos 14 anos. As denúncias foram formalizadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro na quinta-feira (14).

Dentre os locais que ele diz ter sido obrigado a frequentar nesta idade, estão clubes noturnos e casa de jogos. O documento alega que o jornalista tinha o intuito de ter "uma espécie de empregado".

Outra acusação é a tentativa de deserdá-lo sob a justificativa de o jovem ser gay.

Como não conseguiu concluir o processo (legalmente a adoção não pode ser revertida), Cid e a esposa, Maria de Fátima, estariam se desfazendo do patrimônio para evitar que o jovem tenha acesso aos bens que herdaria.

No processo, o advogado de Roger alega que Cid tenha adotado o menor para empregá-lo e ainda teria o impedido de estudar: “afrontou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA ) e burlou a lei de adoção ao tentar deserdar o filho”, atribuiu.

Se for considerado culpado, as penas do jornalista podem ultrapassar 10 anos, com regime a ser definido pela Justiça. Atualmente, Cid tem 94 anos.

Entenda a adoção e relação com o pai

Em entrevista à Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral (RecordTV), no ano passado, Roger contou ter sido adotado em 1991.

Ele, que é sobrinho da ex-mulher de Cid Moreira, teria ido passar umas férias na casa da tia. Entao, a relação se estreitou e ele acabou morando com os tios. “Houve a ligação e acabei ficando”, contou. Quando completou 20 anos, foi adotado oficialmente.

Legenda: Roger Felipe Moreira disse sofrer com a situação Foto: Reprodução / TV Record

“Nossa vida era de uma família foi normal. Morei a vida toda com eles, vida normal de pai e filho”, disse, relatando que fazia viagens com os pais. Roger explicou que a convivência com o pai era saudável, mas mudou quando ele começou a ter uma relação.

“Com 28 anos, conheci uma pessoa que foi o meu primeiro amor”, lembrou. “Comuniquei querer viver minha vida e fazer coisas que eu não acostumava fazer. Minha vida era de dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coisas começaram a mudar”, afirmou.

Além dos problemas ocasionados após o namoro com essa pessoa, a atual esposa do Cid também dificultaria a relação com o pai. Roger acrescentou que ela o chama de “corvo” para insinuar que ele só “quer o dinheiro” do pai.

Filhos acusam esposa de Cid de vender o patrimônio do jornalista

Em setembro de 2021, contudo, Roger e Rodrigo Moreira, filhos do ex-apresentador, abriram processo contra a esposa dele, Fátima Sampaio, para impedir que ela se desfaça do patrimônio do jornalista.

Anteriormente, os filhos já haviam pedido a interdição do jornalista.

Na ação, os filhos do ex-âncora do Jornal Nacional acusam a madrasta de vender um imóvel de Cid Moreira avaliado em R$ 8 milhões por um preço bem inferior.

Segundo os filhos, Fátima Sampaio estaria tentando se livrar de todos os bens que ainda estão no nome do marido para não dividir a herança com os enteados.

Fátima também já foi acusada cárcere privado contra Cid.