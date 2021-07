Filho de Cid Moreira diz que pai o deserdou após assumir relação

O filho adotivo do ex-apresentador Cid Moreira, Roger Felipe Moreira, disse ter sido deserdado após assumir uma relação. Em entrevista à Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral (RecordTV), ele mostrou um e-mail em que estaria sendo comunicado sobre a retirada do seu nome do testamento.

Na mensagem, Cid teria demonstrado arrependimento pelo processo de adoção e dito que “foi um engano”.

“Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter", teria escrito Cid.

Legenda: Mensagem mostrada durante programa Foto: Reprodução / TV Record

Roger explicou que a convivência com o pai era saudável, mas mudou quando ele começou a ter uma relação. “Com 28 anos, conheci uma pessoa que foi o meu primeiro amor”, lembrou. “Comuniquei querer viver minha vida e fazer coisas que eu não acostumava fazer. Minha vida era de dedicação 24 horas ao Cid. A partir daí, as coisas começaram a mudar”, afirmou.

Segundo ele, o ex-apresentador tomou o apartamento e o estúdio que havia dado para ele. O jovem questionou o ato de reverter a adoção, que tem causado sofrimento e a necessidade de medicação para enfrentar o problema.

“A gente não pode adotar uma criança e simplesmente abandonar”, lamentou.

Relação com o pai

Roger contou que foi adotado em 1991, quando tinha 14 anos. Ele, que é sobrinho da ex-mulher de Cid Moreira, teria ido passar umas férias na casa do tio. “Houve a ligação e acabei ficando”, contou. Quando completou 20 anos, ele foi adotado oficialmente.

“Nossa vida era de uma família foi normal. Morei a vida toda com eles, vida normal de pai e filho”, disse, relatando que fazia viagens com os pais.

Além dos problemas ocasionados após o começo da relação com essa pessoa, a atual esposa do Cid também dificultaria a relação com o pai. Roger acrescentou que ela o chama de “corvo” para insinuar que ele só “quer o dinheiro” do pai.