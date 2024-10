Cid Moreira apresentou quadro do ilusionista Mister M no 'Fantástico'; relembre

Figura clássica das noites de domingo, o ilusionista americano Mister M marcou a memória dos brasileiros com suas apresentações no programa "Fantástico", da TV Globo. Mas, além das performances mágicas e polêmicas, o quadro é lembrado pela narração etérea de Cid Moreira.

O apresentador havia deixado o "Jornal Nacional" em 1999. Após migrar para o "Fantástico", a arte do ilusionista Val Valentino se encontrou com a voz inconfundível do jornalista, formando o casamento de sucesso para as noites de domingo.

O quadro mostrava Mister M desmascarando os truques de mágica mais populares, mostrando a verdade por trás do ilusionismo. O “príncipe dos sortilégios” se tornou famoso no "Fantástico" e levou Cid a eternizar os bordões "paladino mascarado", "o mago negro das sombras" e "o senhor de todos os segredos", quando se referia ao mágico.

Em 1999, o quadro foi impedido de ser transmitido durante um mês após uma ação na Justiça movida por um grupo de mágicos do Rio Grande do Sul. A Associação dos Mágicos Vítimas do Programa Fantástico, liderada pelo mágico Tio Tony (1936-2017), afirmava que Mister M “destruía o repertório artístico e profissional dos mágicos, atentando contra o livre exercício da profissão”, segundo o processo.

Cid e Mister M se reencontraram

Após mais de 20 anos do fim do quadro, apresentador e ilusionista se reencontraram em 2023, na comemoração pelos 50 anos do Fantástico. Na ocasião, Mister M elogiou o trabalho de Cid Moreira.

“A primeira vez que eu vi o 'Fantástico', ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil”, relembrou o mágico.

Em resposta, Cid recordou da influência que as mágicas de rua tiveram na sua infância. “Desde garoto eu ficava intrigado com as mágicas que eram feitas no circo e no teatro. Mister M veio satisfazer essa minha curiosidade", completou.