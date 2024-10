Em última aparição na TV, Cid Moreira falou de Boni e relatou 'limitações da idade'; veja

O apresentador Cid Moreira, que morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira (3), fez sua última aparição na televisão no dia 3 de setembro, um dia antes de ser internado em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ele participou do programa "Sem Censura", exibido na TV Brasil.

O jornalista gravou um depoimento falando sobre o ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, popularmente conhecido como Boni. Ele publicou a homenagem nas redes sociais no dia 14.

"Dei uma 'aparecidinha' no programa Sem Censura, agora comandado pelo minha querida Cissa Guimarães, para prestigiar meu querido Boni", escreveu na legenda. No vídeo, o jornalista falou sobre o lançamento do livro de Boni e explicou sua ausência no evento.

"Boni, obrigado por me enviar o livro. Fiquei honrado com o convite para o lançamento, mas chegou o momento que a nossa casa é o melhor e o mais confortável abrigo para a gente enfrentar as limitações da idade", disse.

MORTE DE CID MOREIRA

O jornalista Cid Moreira faleceu, aos 97 anos, na manhã desta quinta-feira (3). A informação foi anunciada pela TV Globo durante a manhã, no programa Encontro, de Patrícia Poeta. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Segundo a emissora, o locutor e apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde tratava um quadro de pneumonia.