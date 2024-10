Sérgio Chapelin, colega de Cid Moreira no Jornal Nacional, relembra parceria e pede orações

A morte de Cid Moreira foi sentida por fãs de todo o país e por colegas de profissão, que dividiram os bastidores da notícia com um dos apresentadores mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid faleceu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, por falência múltipla de órgãos.

Amigo de longa data do jornalista, com quem compartilhou mais de uma década na TV, Sérgio Chapelin prestou uma homenagem a Cid e lamentou sua partida no programa Encontro com Patrícia Poeta nesta manhã.

"Foi o melhor profissional com quem trabalhei, tive que me esforçar muito para acompanhar o pique dele. Lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas, era um homem dedicado ao trabalho. Vamos fazer uma oração e esperar que ele seja bem acolhido no plano superior", afirmou o apresentador.

Sérgio Chapelin e Cid Moreira comandaram o Jornal Nacional em uma longa parceria, de quase 20 anos à frente do maior telejornal do país. O comunicador ainda destacou a voz marcante do amigo e a dedicação ao trabalho.

"Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. A gente sente, mas foram 97 anos vividos, vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas, trabalhou muito. Era um homem dedicado ao trabalho e fez coisas que a gente tem que respeitar", disse Chapelin.

Sandra Annenberg também comentou sobre a partida de Cid e celebrou a parceira que tiveram no Jornal Nacional. A jornalista foi a primeira mulher a aparecer toda noite no JN ao lado do Cid e do Sérgio, na previsão do tempo. Ela destacou o carinho e o cuidado do mestre.